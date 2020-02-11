جدول مباريات دور 16 لدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

2020/02/11 | 21:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تبدأ، يوم الثلاثاء المقبل، مباريات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 والذي يحمل لقبه نادي ليفربول الإنجليزي الذي وصل لهذا الدور رفقة العديد من الأندية القوية.وسيشهد هذا الدور قوة غير عادية على مستوى الفرق التي تأهلت له، حيث يوجد كل من ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا واتليتكو مدريد […]

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