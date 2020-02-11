2020/02/11 | 21:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: اكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة أن صادرات محافظتي الزرقاء والمفرق الى السوق العراقي انخفضت بنسبة (41%) لتبلغ (82,3) مليون دولار لعام 2019 مقارنة مع (140,1) مليون دولار لعام 2018.وبين حمودة ان غرفة صناعة الزرقاء رصدت عدداً من التحديات الفنية والادارية تواجه الصادرات الصناعية الأردنية الى بعض الاسواق ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض صادرات الزرقاء والمفرق للسوق العراقية) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض صادرات الزرقاء والمفرق للسوق العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).