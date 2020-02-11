فيفا يرسل لجنته.. ودرجال يؤكد رغبته في الترشيح لرئاسة اتحاد الكرة

2020/02/11 | 21:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقاط الرئيسية لاتفاق أربيل لم تكتمل بغداد ـ الصباح الجديد: وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، أمس، على إرسال لجنة مشتركة مع الاتحاد الآسيوي لزيارة العراق..وقال مصدر ان «الفيفا ارسل خطابا مضمونه الموافقة على الهيئة المؤقتة التي ستقود الكرة العراقية خلال الفترة المقبلة».وبين ان «الهيئة المؤقتة التي سيتم تشكيلها تضم شخصيات مهمة ومعروفة».وتابع ان ...

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