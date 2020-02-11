مظفر جبار يؤكد جاهزية الحدود لمواجهة أربيل

2020/02/11 | 21:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل نعمة يشيد باعداد الصناعات بغداد ـ الصباح الجديد: أكد مدرب الحدود مظفر جبار، الاثنين، بانه سعيد بعودة منافسات الدوري الممتاز من الجديد وان اللاعبين جاهزين للمباراة الاولى، امام فريق اربيل حسب القرعة التي سحبت أول أمس ، بمقر الاتحاد.وقال جبار في حديث لـ السومرية نيوز، إن “الفريق على أتم الجاهزية البدنية لملاقاة اربيل ...

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