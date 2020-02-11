اللجنة المالية النيابية:ملف فساد الكبير يخص بناء المدارس في في حكومة العبادي

2020/02/11 | 21:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر عن ملف فساد وصفه بـ”الكبير”، يخص بناء المدارس في عموم المدن العراقية.كوجر قال إنه “في الدورة السابقة، عندما كنت عضوا في لجنة […]

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