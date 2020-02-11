قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي تقيم ذكرى أربعينية الشهداء قادة النصر

2020/02/11 | 21:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: نينوى اقامت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي اليوم الثلاثاء مجلس عزاء مركزي بذكرى اربعينيه استشهاد قادة النصر المجاهد ابو مهدي المهندس والقائد قاسم سليماني في مقر قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى وبحضور رسمي وشعبي وشيوخ العشائر والمكونات من الشبك والتركمان والايزيدية والعرب.وقال زهير الأعرجي قائمقام قضاء الموصل و ممثل محافظ نينوى […]

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