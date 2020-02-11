2020/02/11 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر امني من داخل محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بإصابة طبيب بانفجار وقع داخل دائرة الأطباء ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور: انفجار وسط الناصرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور: انفجار وسط الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).