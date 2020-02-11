بالصور: انفجار وسط الناصرية


بالصور: انفجار وسط الناصرية
2020/02/11 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر امني من داخل محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بإصابة طبيب بانفجار وقع داخل دائرة الأطباء ...

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