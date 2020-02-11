جدول مباريات دور 16 لدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

2020/02/11 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

تبدأ، يوم الثلاثاء المقبل، مباريات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 والذي يحمل لقبه نادي ليفربول الإنجليزي الذي وصل لهذا الدور رفقة العديد من الأندية القوية.

وسيشهد هذا الدور قوة غير عادية على مستوى الفرق التي تأهلت له، حيث يوجد كل من ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا واتليتكو مدريد من إسبانيا ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام وتشيلسي من إنجلترا بجانب بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيج من ألمانيا ويوفنتوس ونابولي وأتالانتا من إيطاليا وباريس سان جيرمان وليون الفرنسيين.

ولأول مرة منذ فترة طويلة نشاهد الـ 16 فريقًا المتأهلين من الدوريات الخمس الكبرى فقط، حيث لا يوجد فرق من الدوريات الآخرى مثل الدوري الروسي والهولندي والبرتغالي كما عهدنا في المواسم الماضية من البطولة.

وستكون هناك بعض المباريات المميزة بذكريات مختلفة فتشيلسي سيواجه بايرن ميونخ الألماني في تكرار لنهائي البطولة عام 2012 الشهير في ملعب "أليانز أرينا" بينما يلعب ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في نهائي قبل الموعد.

ولم يشهد دور المجموعات الكثير من المفاجأت الكبيرة، حيث لم يودع البطولة سوى إنتر ميلان ضمن الأسماء الكبيرة والمرشحة للمنافسة أو الوصول إلى الأدوار المتقدمة في البطولة فيما تأهلت باقي الفرق الكبيرة كما ذكرنا.

وفيما يلي جدول مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بتوقيت بغداد المحلي والقنوات الناقلة:

مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء الموافق يوم 18 شباط من عام 2020 في تمام الساعة 23:00 على قناة Bein 2

مباراة اتليتكو مدريد الإسباني وليفربول يوم الثلاثاء الموافق يوم 18 شباط من عام 2020 في تمام الساعة 23:00 على قناة Bein 1

مباراة توتنهام الإنجليزي ولايبزيج الألماني يوم الأربعاء الموافق يوم 19شباط من عام 2020 في تمام الساعة 23:00 على قناة Bein 1

مباراة أتالانتا الإيطالي وفالنسيا الإسباني يوم الأربعاء الموافق يوم 19 شباط من عام 2020 في تمام الساعة 23:00 على قناة Bein 2

مباراة تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء الموافق يوم 25 شباط من عام 2020 في تمام الساعة 23:00 على قناة Bein 1

مباراة نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني يوم الثلاثاء الموافق يوم 25 شباط من عام 2020 في تمام الساعة 23:00 على قناة Bein 2

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يوم الأربعاء الموافق يوم 26 شباط من عام 2020 في تمام الساعة 23:00 على قناة Bein 1

مباراة ليون الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي يوم الأربعاء الموافق يوم 26 شباط من عام 2020 في تمام الساعة 23:00 على قناة Bein 2

بغداد اليوم - خاص

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على تشكيل لجنة مؤقتة لادارة الكرة العراقية بعد استقالة المكتب التنفيذي للاتحاد.

وفيما يلي الترجمة النصية لرسالة الاتحاد الدولي بكرة القدم:

الاتحاد العراقي لكرة القدم 10 - 2 - 2020

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بغداد اليوم - متابعة

يترقب عشاق كرة القدم، المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، في "كلاسيكو الليجا"، والمقرر له أن يقام في الأول من شهر آذار المقبل، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

ويرغب الفريقان في تحقيق الانتصا

بغداد اليوم- خاص

كشف مدير لجنة المسابقات، بإتحاد الكرة شهاب احمد، الثلاثاء( 11 شباط 2020)، عن الملاعب التي ستجري فيها منافسات دوري الكرة الممتاز، فيما اشار الى ان اربعة فرق جماهيرية ستتخذ من ملعب الشعب الدولي بديلا ن ملاعبها في المنافسات.

وقال

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