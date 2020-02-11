اتهامات وشبهات تطال حكومة علاوي قبل تشكيلها .. ما الذي جرى في الكواليس

2020/02/11 | 21:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل تشكيل الحكومة منعرجاً جديداً تتعقد خلاله مهمة المكلف محمد توفيق علاوي أكثر، بينما تتطاير الاتهامات ببيع وزارات واستيزار وجوه قديمة من الجميع ضد الجميع.

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