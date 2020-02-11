كلار تستضيف ملتقى شيروانة للشعر والبحوث

2020/02/11 | 21:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يقام ملتقى شيروانة للشعر والبحوث في مدينة كلار، بحضور العديد من الشعراء والباحثين في اقليم كوردستان وخارجه.

واشار اعلام مركز كلاويز الادبي، الى انه من المقرر ان يقام في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد الاربعاء، في قاعة هونر في مدينة كلار، مركز ادارة كرميان، ملتقى شيروانة للشعر والبحوث بمشاركة عدد من الشعراء والباحثين.

واوضح مركز كلاويز الادبي ان الملتقى سيستمر لمدة يومين.

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