طلعت رضوان - هل ما حدث فى 2003 سيتكرّر فى 2020؟

2020/02/11 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان أعلنتْ الحكومة السودانية اتفاقفها مع فصائل مسلحة فى دارفورعلى تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية..ومن أبرزالمطلوبين، الرئيس السابق عمرالبشير..وتهمته الإبادة الجماعية..وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية فى دارفورعام2003 (عربية نيوز، و BBC - يوم11فبراير2020.000 ربما لايعلم جيل الشباب أنّ مطلب محاكمة البشيرأمام المحكمة الدولية ال......

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