2020/02/11 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #طلعت_رضوان أعلنتْ الحكومة السودانية اتفاقفها مع فصائل مسلحة فى دارفورعلى تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية..ومن أبرزالمطلوبين، الرئيس السابق عمرالبشير..وتهمته الإبادة الجماعية..وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية فى دارفورعام2003 (عربية نيوز، و BBC - يوم11فبراير2020.
000 ربما لايعلم جيل الشباب أنّ مطلب محاكمة البشيرأمام المحكمة الدولية ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلعت رضوان - هل ما حدث فى 2003 سيتكرّر فى 2020؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
000 ربما لايعلم جيل الشباب أنّ مطلب محاكمة البشيرأمام المحكمة الدولية ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلعت رضوان - هل ما حدث فى 2003 سيتكرّر فى 2020؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#طلعت رضوان - هل ما حدث فى 2003 سيتكرّر فى 2020؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).