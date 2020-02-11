الأسدي: أهالي المناطق المحررة اعترفوا أنهم أشد الخاسرين بعد فقدان الشهيد المهندس

2020/02/11 | 21:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال رئيس كتلة السند الوطني النيابية، احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، إن القيادات السنية هي من ستثبت عراقية المهندس قبل قيادات الشيعة.وذكر الأسدي في حديث متلفز لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” أن “الشهيد القائد أبو مهدي المهندس كان عراقيا اصيلا لا يرتبط باي جهة خارجية وابو مهدي لم يكن يسمح بالتجاوزات […]

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