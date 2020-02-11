سومر نيوز تفتح ملف الجبوري.. مافيا الفساد وملياردير صفقات النفط

2020/02/11 | 21:42 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



دعت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، الجهات الامنية الى تنفيذ اي مذكرة قبض صادرة بحق المشتبه به بقضي...

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