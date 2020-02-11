2020/02/11 | 21:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انفجار لم تعرف طبيعته داخل دور الاطباء بمستشفى الحسين التعليمي وس

اخبار مباشرة

انفجار لم تعرف طبيعته داخل دور الاطباء بمستشفى الحسين التعليمي وسط الناصرية

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار لم تعرف طبيعته داخل دور الاطباء بمستشفى الحسين التعليمي وسط الناصرية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار لم تعرف طبيعته داخل دور الاطباء بمستشفى الحسين التعليمي وسط الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).