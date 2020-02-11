واسط تعطل الدوام الرسمي يوم غد للمدارس الابتدائية فقط

2020/02/11 | 21:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ واسط وكالة عادل الزركاني، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الابتدائية فقط ليوم غد.

وقال بيان تلقته "الغد برس"، ان محافظ واسط وكالة عادل الزركاني اعلن عن "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء للمدارس الابتدائية فقط بسبب الظروف المناخية وانخفاض درجات الحرارة".

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