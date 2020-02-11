مصدر: حكومة علاوي شبه مكتملة وبقيت 6 وزارات لـ

2020/02/11 | 21:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مصدر نيابي، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، باتت شبه مكتملة، باستثناء ست وزارات مخصصة لعراقييّ الخارج.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، إن "تشكيل حكومة محمد علاوي شبه مكتملة، وهناك ست حقائب وزارية ستكون من حصة عراقيوّ الخارج".وأضاف أن "وزارة التعليم العالي ستكون من حصة احد رؤساء الجامعات الذين تم ترشيحهم لها، وهم رؤساء جامعات: بغداد، والمستنصرية، والكوفة".وبين المصدر انه "يوم غد سيكون هناك اجتماع بين الرئيس المكلف محمد علاوي مع النواب المؤيدين له والموقعين على تسنمه المنصب".

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