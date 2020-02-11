العراق والكويت يؤكدان العمل معاً على خفض التوتر في المنطقة

2020/02/11 | 21:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وخفض التوتر في المنطقة الاقليمية.وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على استمرار التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".واضاف "كما تم بحث أبرز تطورات الأوضاع التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، والعمل معًا على استقرار المنطقة وخفض حدة التوتر".من جهته أكد الشيخ الصباح خلال اللقاء على دعم دولة الكويت للعراق واستقراره وازدهاره.

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