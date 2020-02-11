وفاة احد منتسبي شرطة المثنى اثناء انقاذه المرضى الذين حاصرتهم النيران

2020/02/11 | 21:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توفي احد منتسبي شرطة المثنى، اليوم الثلاثاء، اثناء انقاذه المرضى اللذين حاصرتهم النيران.





وقال إعلام شرطة المثنى، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "توفي المنتسب في قيادة شرطة محافظة المثنى والمنشآت والمنسوب إلى قسم حماية المنشأت المفوض باسم عبد الامير عبد الصاحب علي الياسري عند قيامه بأنقاذ المرضى الذين حاصرتهم النيران في الردهات أثناء احتراق احد طوابق مستشفى السماوة العام".

واضاف انه "على الرغم ان عملية الإنقاذ ليست من مهام شرطة الحماية الا ان الدافع الانساني قد دفعه للتضحية من أجل إنقاذ المرضى المحاصرين ، وقد كان سبب الوفاة ناجم عن كثافة الدخان الأسود داخل الردهة مما أدى إلى اختناقه ووفاته في الحال".

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