اصابة طبيب واحتراق كرفان بانفجار اسطوانة اوكسجين بدور الاطباء بمستشفى الحسين التعليمي وسط الناصرية

2020/02/11 | 21:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بان اسطوانة اوكسجين انفجرت في دور الاطباء بمستشفى الحسين التعليمي وسط الناصرية.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "اسطوانة غازانفجرت في دور الاطباء بمستشفى الحسين التعليمي".

واضاف ان "الانفجار ادى لإصابة طبيب بجروح واحتراق كرفان تابع لاحد الاطباء المقيمين في المستشفى".

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