مصرع وإصابة 36 شخصاً في سلسلة حرائق بالعراق

2020/02/11 | 21:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصادر في الدفاع المدني بمصرع وإصابة 36 شخصاً يوم الثلاثاء في سلسلة حرائق بأرجاء العراق.

وقالت المصادر لشفق نيوز، إن سلسلة من الحرائق نشبت في عدة مناطق بالعراق، كانت أكبرها حريق نشب في مستشفى الحسين بمدينة السماوة مركز محافظة المثنى، ما أدى لمصرع 4 من نزلاء المستشفى وإصابة 30 آخرين بجروح وحالات اختناق فضلاً عن إنقاذ 60 من المنزلاء.

وأضافت المصادر أن امرأة لقيت مصرعها في حديق اندلع في منزل بمدينة الصدر، فيما لقي شخص آخر مصرعه بحريق في منزل سكني بحي الجامعة ببغداد.

وقالت المصادر إن حريقا نشب داخل مخزن للاجهزة الكهربائية وقناني غاز لأجهزة التبريد في الموصل، في حين طال حريق آخر ثلاثة متاجر لبيع المواد المنزلية في تكريت.

وأكدت المصادر سيطرة فرق الدفاع المدني على جميع الحرائق.

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