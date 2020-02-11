بالصور.. إصابة طبيب في تفجير وسط الناصرية.. وخبراء يحققون

2020/02/11 | 21:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بإصابة طبيب يوم الثلاثاء بتفجير وقع في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن تفجيراً وقع في دائر الأطباء وسط الناصرية، ما أدى لإصابة طبيب بجروح.

وأضاف أن خبراء مكافحة المتفجرات وصلوا إلى مكان الحادث للتحقيق فيما إذا كان التفجير ناجماً عن عبوة صوتية أو قنينة أكسجين.

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