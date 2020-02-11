آل سعود والقضية الفلسطينية

2020/02/11 | 21:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهدي المولى اي نظرة موضوعية عقلانية للأسباب التي أدت الى تفاقم القضية الفلسطينية حتى أصبحت اكبر عائق يحول دون تقدم العرب وتطورهم وانتصارهم وسببا في تخلفهم وهزائمهم واشعال نيران الحرب في ما بينهم وعدم ايجاد اي حل لها لاتضح لنا بشكل واضح ا ن ال سعود هم وراء ذلك هم الذين يحولون دون حل القضية […]

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