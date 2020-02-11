2020/02/11 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل تقرر تعطيل الدوام غداً لطلبة المدارس الابتدائية فقط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/11 | 21:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل تقرر تعطيل الدوام غداً لطلبة المدارس الابتدائية فقط) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل تقرر تعطيل الدوام غداً لطلبة المدارس الابتدائية فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).