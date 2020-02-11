مراسل “العهد نيوز” يكشف تفاصيل الانفجار في دار أطباء مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية

2020/02/11 | 22:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: ذي قار أوضح مراسل وكالة “العهد نيوز” تفاصيل الانفجار في داخل كرفان أطباء في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار.وقال مراسلنا، إن “عبوة محلية الصنع كانت سبب الانفجار في دار الاطباء في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، مبينا القيت على الدار وحدث الانفجار”.وأضاف أن “الانباء الاولى تؤكد إصابة طبيب بجروح”.

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