2020/02/11 | 22:07 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر للمربد: انفجار الناصرية سببه عبوة محلية وتسبب بإصابة طبيب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/11 | 22:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر للمربد: انفجار الناصرية سببه عبوة محلية وتسبب بإصابة طبيب) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر للمربد: انفجار الناصرية سببه عبوة محلية وتسبب بإصابة طبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).