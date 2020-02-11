خالد الملا: استهداف القادة الشهداء استهداف للعراق + فيديو

2020/02/11 | 22:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.02.11 – إعتبر رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا أن قرار البرلمان العراقي بالتصويت على قرار خروج القوات الأجنبية موقف مشرف،...

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