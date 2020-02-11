متظاهرون يتهمون اتباع الصدر بمهاجمتهم مجددا في ساحة التحرير ..(فيديو )

2020/02/11 | 22:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اتهم متظاهرون جماعات مسلحة تحمل صورة مقتدى الصدر بمهاجمتهم في ساحة التحرير وسط بغداد وطعن عددا منهم بالسكاكين.

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