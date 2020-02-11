اصابة طبيب بانفجار في مستشفى بالناصرية

2020/02/11 | 22:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار افاد مصدر امني، الثلاثاء، بإصابة طبيب بأنفجار اسطوانة غاز قرب مستشفى وسط الناصرية.وقال المصدر لـ"كلكامش برس " ، إن “اسطوانة غاز انفجرت، مساء اليوم، ما اسفر عن احتراق كرفان ضمن دور الاطباء بمستشفى الحسين وسط الناصرية واصابة طبيب بجروح مختلفة”.

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