2020/02/11 | 22:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب موجة البرد.. عدد من المحافظات تقرر تعطيل دوام المدارس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/11 | 22:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب موجة البرد.. عدد من المحافظات تقرر تعطيل دوام المدارس) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب موجة البرد.. عدد من المحافظات تقرر تعطيل دوام المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).