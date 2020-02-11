2020/02/11 | 22:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الثلاثاء، عن سقوط ثلاثة هاونات، في مركز قضاء داقوق جنوبي كركوك.

وقال مصدر أمني لشفق نيوز ان "ثلاثة هاونات سقطت بمركز قضاء داقوق"، مبيناً أن "واحداً سقط في منطقة نوروز واثنين في المنطقة الصناعية".

وأضاف المصدر ان "القوات الامنية فتحت تحقيقاً في الحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط هاونات بمركز قضاء داقوق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط هاونات بمركز قضاء داقوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).