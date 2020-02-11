متظاهر يكشف ما قام به

2020/02/11 | 22:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد متظاهر في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء، بأن "سرايا السلام"، التابعين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قاموا بهدم خيمة للمتظاهرين في ساحة الاعتصام.

وبحسب مقطع فيديو، قال المتظاهر ان "عناصر سرايا السلام قاموا بهدم خيمة الفارابي في ساحة التحرير، وضربوا صورة الامام الحسين".

الى ذلك، افاد مصدر أمني لشفق نيوز بأن "خيمة جامعة الفارابي في ساحة التحرير تعرضت لهجوم من قبل اتباع مقتدى الصدر سبقها طعن لاحدى الطالبات (زهراء) بالسكاكين، واختطاف احد افرادها (أمجد)".

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