مصدر: سقوط هاونات بمركز قضاء داقوق

2020/02/11 | 22:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، يوم الثلاثاء، عن سقوط ثلاثة هاونات، في مركز قضاء داقوق جنوبي كركوك.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، ان “ثلاثة هاونات سقطت بمركز قضاء داقوق”، مبيناً أن “واحداً سقط في منطقة نوروز واثنين في المنطقة الصناعية”.وأضاف المصدر ان “القوات الامنية فتحت تحقيقاً في الحادث”.انتهى..م.م

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