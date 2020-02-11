وفاة منتسب اثناء انقاذه مرضى حاصرتهم النيران بمستشفى السماوة🔺️

2020/02/11 | 22:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد إعلام شرطة المثنى، في بيان صدر قبل قليل بوفاة المنتسب في قيادة شرطة محافظة المثنى والمنشآت والمنسوب إلى قسم حماية المنشأت المفوض باسم عبد الامير عبد الصاحب علي الياسري […]

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