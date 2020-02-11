2020/02/11 | 22:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ المثنى أحمد منفي جودة بأن يكون بداية الدوام الرسمي الساعة #التاسعة_صباحاً في المؤسسات الحكومية ليومي الأربعاء والخميس فقط من الأسبوع الحالي ، نتيجة موجة البرد الشديدة التي تشهدها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغيير ساعات الدوام الرسمي في المثنى) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغيير ساعات الدوام الرسمي في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).