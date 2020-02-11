المحافظات التي اعلنت تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الابتدائية يوم غد

2020/02/11 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن محافظا ميسان وبابل، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الابتدائية، ليوم غد الاربعاء، وذلك ...





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