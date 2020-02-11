فقير على رادار برشلونة

2020/02/11 | 22:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن ريال بيتيس لم ينجح الأحد الماضي في الفوز على برشلونة أو حتى التعادل معه إثر ثلاثية ضمن بها الفريق الكتالوني الانتصار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، إلا أن لاعبا منه كان من بين أكثر المتألقين، لدرجة أن صداه بلغ على ما يبدو أروقة "كامب نو".

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