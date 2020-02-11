نوّاب: توجهنا ان يقتصر عمر الحكومة المقبلة على سنة واحدة تهيئ لانتخابات مبكرة”

2020/02/11 | 22:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبوا رئيس الوزراء المكلف بعدم الرضوخ للكتل وشروطها بغداد – وعد الشمري: كشف نواب، أمس الثلاثاء، عن توجه سياسي لجعل عمر حكومة محمد توفيق علاوي عاما واحدا فقط، مشيرين إلى الاصرار على المضي بالانتخابات المبكرة، داعين في الوقت ذاته إلى التنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بهدف الوقوف على قدراتها الفنية في اجراء الاقتراع.وقال ...

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