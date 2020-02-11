علاوي يقدم حكومته الى البرلمان الاثنين المقبل ومعظم ما يعلن في الاعلام ليس صحيحا

2020/02/11 | 22:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب محمد الخالدي المقرب من رئيس الوزراء المكلف: بغداد – الصباح الجديد : كشف نائب مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الثلاثاء، عن نية الأخير تقديم حكومته الى مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، مبينا أن الأمور ماضية بصورة تكاد تكون طبيعية باستثناء كتلة واحدة (لم يسمها) لا يزال موقفها غير واضح.وقال رئيس ...

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