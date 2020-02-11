خبير قانوني: على علاوي محاكمة 100 قاتل وحل البرلمان لكسب المتظاهرين

2020/02/11 | 22:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: أكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، أن امام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي خطوتين قانونيتين لكسب المتظاهرين، تتمثلان باجراء محاكمات لمائة قاتل وحل البرلمان تمهيدا للانتخابات المبكرة.وقال التميمي في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الخطوة الاولى هي التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لتشكيل محكمة متخصصه لمقاضاة من قتل ...

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