بسبب موجة البرد.. محافظات عراقية تمنح فئة معينة عطلة رسمية

2020/02/11 | 22:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت عدة محافظات عراقية، يوم غد الاربعاء عطلة رسمية، بسبب موجة البرد التي تجتاح البلاد.

وقالت محافظة النجف انه "نظراً للظروف الجوية التي تمر بها محافظتنا وحفاظاً على سلامة ابنائنا من طلبة المراحل الابتدائية، قرر محافظ النجف وكالة هاشم الكرعاوي اعتبار يوم غد عطلة رسمية لكافة مدارس المراحل الابتدائية فقط في عموم المحافظة واقضيتها ونواحيها، ودوام رسمي لجميع الدوائر الحكومية".

بدورها، قررت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد للمدارس الابتدائية فقط، بسبب الظروف المناخية وانخفاض درجات الحرارة.

من جانبه، وجّه محافظ المثنى أحمد منفي جودة بأن تكون بداية الدوام الرسمي الساعة التاسعة صباحاً في المؤسسات الحكومية ليومي الأربعاء والخميس فقط من الأسبوع الحالي، نتيجة موجة البرد الشديدة التي تشهدها المحافظة.

في حين قررت محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء في المدارس الابتدائية فقط، بسبب انخفاض درجات الحرارة.

الى ذلك، قال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي انه نظراً للانخفاض الحاد بدرجات الحرارة، قرر تعطيل الدوام للمدارس الابتدائية ليوم غد الاربعاء.

كما قررت محافظة ميسان تعطيل الدوام الرسمي للمدارس (الابتدائية ورياض الاطفال) فقط في عموم المحافظة ليوم غد الاربعاء ٢٠٢٠/٢/١٢ وذلك بسبب الانخفاض الحاد بدرجات الحرارة.

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