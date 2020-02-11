العراق والكويت يبحثان التهدئة في المنطقة وخفض حدة التوتر

2020/02/11 | 22:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء، أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، بحضور رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على استمرار التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين، كما تم بحث أبرز تطورات الأوضاع التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، والعمل معًا على استقرار المنطقة […]

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