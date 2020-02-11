العدل تبين حقيقة تحويل جنس الاراضي من الزراعي الى السكني

2020/02/11 | 22:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، حقيقة صدور قرار يسمح بتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب حصلت عليه “العهد نيوز”، ان ” لا صحة لما تم تداوله عن صدور قرار يسمح بتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية”.انتهى..م.ر

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