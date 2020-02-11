المثنى تقلص ساعات الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ساعة واحدة

2020/02/11 | 22:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، اليوم الثلاثاء، أن “تكون بداية الدوام الرسمي في الساعة التاسعة صباحاً في المؤسسات الحكومية ليومي الأربعاء والخميس المقبلين”.وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ المثنى، في بيان مقتضب حصلت عليه “العهد نيوز”، أن “المحافظ أحمد منفي جودة، يوجه بأن يكون بداية الدوام الرسمي الساعة التاسعة صباحاً في المؤسسات الحكومية ليومي الأربعاء والخميس، […]

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