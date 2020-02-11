المثنى تعطل الدوام الرسمي للمدارس الإبتدائية ليوم غد

2020/02/11 | 22:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الإبتدائية ليوم غد الأربعاء .

وقال مكتبه الاعلامي في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم تعطيل يل الدوام الرسمي للمدارس الإبتدائية ليوم غد الأربعاء، فيما وجه و بأن يكون بداية الدوام الرسمي الساعة التاسعة صباحا في المؤسسات الحكومية والمدارس المتوسطة والإعدادية ليومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي ، نتيجة موجة البرد الشديدة التي تشهدها المحافظة".

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