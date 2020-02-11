كربلاء تعطل الدوام الرسمي للمدارس الابتدائية ليوم غد

2020/02/11 | 22:44 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

اعلنت محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الابتدائية ليوم غد الاربعاء.

وقال محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، في بيان مقتضب، تلقته "الغد برس"، انه "نظرا للانخفاض الحاد بدرجات الحرارة سيتم تعطيل الدوام للمدارس الابتدائية ليوم غد الاربعاء".

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