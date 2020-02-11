نجم الدين فارس - الرغبة القومية ومطلب الأوليكارشية - الجزء الأول

2020/02/11 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نجم_الدين_فارس الجزء الأولالسلطة الأوليكارشية ، هرم السلطة الرأسماليةالكاتب : نجم الدين فارسالترجمة : يوسف عمر" الرغبة القومية والمطلب الأوليكارشي "الجزء الأولالسلطة الأوليكارشية ، هرم السلطة الرأسماليةالطبقة أو القبيلة الأوليكارشية عبارة عن ط......

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