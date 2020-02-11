طقس تاريخي.. متى تنتهي الموجة القطبية في العراق؟

2020/02/11 | 22:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحذر مختصون، من أجواء شديدة البرودة في البلاد، حيث يستمر تأثير الموجة القطبية المتطرفة، بعد هطول الثلوج على مدن وسط وجنوب العراق.

رجح مختصون أن تستمر الموجة الباردة في البلاد حتى نهاية الأسبوع مع استمرار لتراجع درجات الحرارة

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة له، يوم الثلاثاء 11 شباط/فبراير، إن "خرائط الطقس تشير إلى أن السحب اندفعت من جهة غرب البلاد لتخلق أجواء غائمة جزئيًا في أماكن عديدة مع هطول زخات خفيفة من الثلوج شمال محافظة ميسان".

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وبين عطية، أن انخفاض درجات الحرارة سيستمر، صباح الأربعاء 12 شباط/فبراير، مرجحًا أن "تسجل جميع المدن درجات حرارة صفرية أو دونها".

وسجلت محافظات إقليم كردستان، درجات حرارة منخفضة جدًا وصلت إلى ما دون 8 درجات تحت الصفر، فيما حذر عطية من قساوة الطقس، داعيًا إلى "اتخاذ الاحتياطات".

كما أكد المتنبئ الجوي، أن "نماذج الطقس تشير إلى أن مناطق غرب وشمال البلاد ستتأثر بمنخفض جوي آخر، يسبب هطولًا للأمطار الخفيفة مصحوبًا بهطول ربما يكون كثيفًا للثلوج ليلًا في مناطق من مدن نينوى والسليمانية ودهوك وأربيل وكركوك وشمال صلاح الدين".

وأوضح عطية، ان "شدة الحالة تزداد صباح يوم الخميس المقبل، في المدن ذاتها"، متوقعًا أن تنتهي الموجة يوم الجمعة.

قال عطية أيضًا، إن "يوم الجمعة هو الموعد المتوقع لنهاية الموجة الباردة في الوسط والجنوب"، موضحًا أن "أجواء محافظات شمال البلاد ستودع الصفر المئوي أيضًا، ولكن هذا لا يعني انتهاء الشعور بالبرودة خلال ساعات الليل والصباح".

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية، إحدى تشكيلات وزارة النقل، الثلاثاء، أن العراق شهد تساقط كمية من الثلوج لم يشهدها منذ أكثر من 80 عامًا.

قالت هيئة الأنواء إن البلاد شهدت تساقطًا للثلوج لم يحدث منذ أكثر من 80 عامًا

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "موجة انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج ستكون مستمرة حتى مساء يوم غدٍ الأربعاء"، مرجحة أن ترتفع درجات الحرارة مع صباح يوم الخميس المقبل.

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