بالفيديو.. نجم برنامج الكوميديا “ولاية بطيخ” يصرخ: أحنا بيا حال!

2020/02/11 | 22:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر نجم البرنامج الكوميدي العراقي “ولاية بطيخ” أثير كشكول، مقطع فيديو علق فيه على ظاهرة تساقط الثلوج في البلاد.

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