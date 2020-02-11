الصحة العالمية تحدد موعد طرح اول علاج لـ”كورونا”

2020/02/11 | 22:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة الصحة العالمية عن الموعد المتوقع لطرح أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد.وبحسب “رويترز”، قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد لن يكون متاحا قبل 18 شهرا.وأضاف أنه لذلك يتعين عمل كل شئ في الوقت الحالي باستخدام الأسلحة المتاحة.وتابع أن فيروس كورونا الجديد سيحمل […]

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