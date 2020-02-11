2020/02/11 | 22:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح فخري سدخان، اليوم الثلاثاء، عن كواليس مباحثات تشكيل الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وقال سدخان ان” الكتل السياسية ليس جميعها منسجمة ومتفقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف عن كواليس مباحثات رئيس الوزراء المكلف) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف عن كواليس مباحثات رئيس الوزراء المكلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).